الفنان التشكيلى كريم حلمى يفتتح معرضه «الصمت» فى جاليرى مصر.. غدا

يفتتح الفنان التشكيلي كريم حلمي، معرضه «الصمت»، في جاليري مصر، وذلك في السابعة من مساء غدًا الأحد، ويستمر المعرض حتي 22 ديسمبر الجاري.

وفي معرضه الفردي الخاص «الصمت»، والذي يحتضنه جاليري مصر للفن التشكيلي، بمقره الكائن بالزمالك، يقدم تجربة فنية جديدة، تسير في نفس نهجه وأسلوبه الفني، ولكن بروح وشخصية مغايرة.

وبحسب الفنان محمد طلعت، مدير جاليري مصر، عن معرض «الصمت»، للفنان كريم حلمي: «يُعد معرض الصمت، أول مناسبة لمطالعة تجربة جديدة للفنان كريم حلمي تسير في نفس نهجه وأسلوبه الفني ولكن بروح وشخصية مغايرة تدخل فيها الألوان الدافئة بعدما كان في السابق يعتمد على الألوان الرمادية بدرجاتها».

وأضاف «طلعت»: «لكن الفنان كريم حلمي لم يتخلى عن شغفه بالحالات الإنسانية وتشابكها وتناوله الغير تقليدي بالمزج بين الواقعي والرمزي وتلخيص مسطحه لأبسط جملة تعبيرية متكاملة البناء والمضمون، وفي هذا التجربة تدخل المرأة كعنصر بصري تشكيلي بكل ما تعكسه صورتها من تشويق وغموض وحساسية كذلك أمام الفنان كون صورتها تكشف عن منظومة الأفكار والقيم العاطفية والاجتماعية بجانب الفنية والجمالية».

ويشير «طلعت» إلى أن الفنان «كريم حلمي»، فنان تشكيلي مصري معاصر، يعيش ويعمل مدرسًا بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، تتسم أعماله بواقعية ذات حس ميتافيزيقي يتمحور حول شخوصه الغير مكتملة الأطراف، والتي تبدو كما لو كانت في مقاومة لمجهول، مع تبلور تجربة كريم حلمي، ازداد التعمق إلى بواطن شخوصه، والتي اختمرت ونضجت بل وأحيانًا شابها الذبول، ليتحول المشهد إلى البعد الاجتماعي لشخوصه والتي باتت تمثل المرأة فيه عنصر رئيسًا، مع تبلور التجربة الفنية المقدمة تحولت الحالة اللونية من الدرجات القاتمة الرمادية إلى حالة لونية تشوبها الألوان الدافئة، لربما سعادة مرجوة».

تجدر الإشارة إلى أن للفنان العديد من المشاركات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي فقد حصل على العديد من الجوائز من خلال مشاركته في صالون الشباب في دوراته المتعاقبة، بالإضافة إلى بعض المعارض الخاصة، أما على المستوى الدولي فقد شارك كريم حلمي في العديد من الملتقيات الدولية في السويد والدنمارك والمجر وألمانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا وصربيا والنمسا، بالإضافة إلى عرض أعماله في معارض خاصة برومانيا وبلغاريا والمجر.