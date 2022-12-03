سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-12-2022 فى البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في البنوك المصرية أمام سعر الجنيه المصري، حيث لم تتغير سعر الأيام الماضية التي لم يحدث بها أي تحرك سوى من مبلغ من قرش إلى قيمة قرشين، وستستمر العطلة الأسبوعية في القطاع المصرفي المصري إلى مساء اليوم السبت.

وسجلت العملة السعودية بالبنك المركزي المصري لمتوسط أسعار الصرف مبلغ 6.52 جنيه للشراء، وقيمة 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3/ 12/ 2022 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” رصدًا لسعر العملات أمام سعر الجنيه المصري من خلال مواقع عدد من البنوك العاملة بمصر.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي اليوم السبت في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.53 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم السبت 3-12-2022 في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-12-2022 في بنك سايب

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.