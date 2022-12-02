أول تعليق من أسرة المتهم فى واقعة مستشفى قويسنا

لا تزال أصداء جريمة الاعتداء بالضرب على الطاقم الطبي داخل مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية، تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد السد العالي حسن فت، والد المتهم في واقعة قويسنا، أن البداية كانت بمشادة كلامية نظرا لتجاهل فريق التمريض حالة زوجة نجله السيئة وعدم تواجد أطباء بالمستشفى، مشيرا إلى تعرض زوجته للصفع، على حد قوله.

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور": "قام أحد الموجودين بالاتصال بنجله المتهم وإخباره بأن والدته تعرضت للضرب وزوجته لم يساعدها أحد وتركها دون إسعافها مما دفعه للذهاب إلى المستشفى وحدث ما حدث".

وأكد والد المتهم أنه تم التفاوض أمس لحل المشكلة وديًا، لكن هناك تذمر بعض الأطراف.

وأضاف أنه ينتظر تفريغ الكاميرات، والتي سوف تتسبب في براءة عائلته من الاتهامات الموجهة إليهم وأن نجله قام بتسليم نفسه صباح اليوم لجهة عمله.