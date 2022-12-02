الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تؤيد السقف السعرى للنفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل

جون كيربى
جون كيربى

أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن تأييد واشنطن تحديد الاتحاد الأوروبي السقف السعري للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

وأفادت وكالة تاس نقلًا عن “كيربي” قوله خلال إحاطة قدمها "نعتقد أن 60 دولارًا للبرميل مناسبة".

وأعلن كيربي ترحيب الولايات المتحدة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال كيربي: "لقد اطلعنا على الرسائل ونرحب بالتقدم المحرز"، رافضًا التعليق على التفاصيل، لافتاً إلى أن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتابع "كيربي": "نحن نؤيد تطبيق حد أقصى للسعر"

من جانبها، أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي أكدوا رسميًا قرار فرض سقف على أسعار النفط من روسيا.

واشنطن الاتحاد الأوروبي اسعار النفط سعر النفط الروسي روسيا

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