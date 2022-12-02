الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عن واقعة «قويسنا».. الأطباء: مشهد يتكرر مئات المرات يوميًا

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن فيديو التعدي على ممرضات قويسنا لم يكن غريبا بالنسبة للأطباء، وأصبح مشهدا معتادا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "مشهد نراه يوميًا ويتكرر مئات المرات، يبقى المريض محصلش معاه حاجة وهو داخل يزعق فين الدكاترة؟ لكن الفرق اللي حصل إنه اتصور والناس شافت".

ولفت إلى أنه قبل شهر دخل طبيب العناية المركزة نتيجة الاعتداء عليه، مردفًا: "متأكدون من تحقيق العدل، لأن الحادثة ظهرت في العلن، لكن مئات الحوادث يوميًا لا نسمع عنها، العدل أن نمنع هذه الحوادث". 

الأطباء التعدي على التمريض بقويسنا اخر النهار الباز تمريض قويسنا

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