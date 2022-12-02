«بيتكلم عليا».. جورج وسوف يواصل تصدر قائمة مشاهدات «يوتيوب» (فيديو)

يواصل النجم جورج وسوف تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها الأيام الماضية بعنوان “بيتكلم عليا” على طريقة الفيديو كليب.

ويحتل فيديو كليب “بيتكلم عليا” لجورج وسوف المركز الثالث لتريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من 3 ملايين مشاهدة حيث حققت 2 مليون و700 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 26 نوفمبر الماضي.

وشارك في فيديو كليب أغنية "بيتكلم عليا" لسلطان الطرب جورج وسوف عدد من نجوم الفن وهم كل من النجم “عابد فهد، وعبدالمنعم عمايري، وزينة مكي”.

وتعاون سلطان الطرب في أغنية "بيتكلم عليا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن زياد برجي، والموزع الموسيقي زاهر ديب، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج إيلي سمعان.

كلمات الأغنية

"بيتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير

بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا و انت هنتعلم

علشان ما نكررش غلطنا

ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي اشواقنا و علي اوجاعنا

كان وهم قابلناه في سكتنا

ما يقول

العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا

هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش

خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش

أي دمعة حزن لالا لالا

أي جرح فقلبي لالا لالا

أي لحظة حيرة لالا

لالالالالا

حتى نار الغيرة لالالا

لالالالالا

هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش

خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش



آخر أعمال جورج وسوف الغنائية

وكان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.