حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 3-12-2022 فى محافظات مصر

مع الخروج من المنزل في صباح اليوم يكثر التساؤل لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3-12-2022 في محافظات مصر عبر "جوجل"، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يشهد اليوم السبت طقسًا مائلًا للبرودة بالصباح الباكر، وطقس معتدل على القاهرة الكبرى ومعتدل على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس مائل البرودة في الليل على كل الأنحاء.

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 3-12-2022 في محافظات مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن اليوم السبت سيشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة على كافة مناطق من السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحرى، وكذلك شبورة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء ومدن شمال الصعيد.

وفيما يلى تنشر «الدستور» بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والعواصم في محافظات جمهورية مصر العربية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 26