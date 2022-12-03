السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022 من المواضيع التي بدأ البحث عنها باستخدام مؤشر البحث "جوجل" من قبل الموظفين والعاملين في القطاعي العام والخاص.

 

الدستور ترصد جميع تفاصيل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية من خلال منشور لها نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي عن تفاصيل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين بالدولة وقطعاتها  المختلفة حيث قررت الوزارة صرف المرتبات وتوزيع ذلك على خمس أيام تبدأ من يوم 22 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر وهي كالأتي:

 

تعرف على مرتبات شهر ديسمبر وفقا للزيادة الجديدة التى قررتها الدولة 

 

وبعد الزيادة التي قررتها الدولة للعاملين بالقطاع العام التتابع لها وهى الـ "300 جنيه" تكون المرتبات كالآتي:

 

- رفع الحد الأدنى للأجور لمرتبات ديسمبر للدرجة الممتازة 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.

 

-وأصبح الحد الأدنى للأجور بعد زيادة مرتبات شهر ديسمبر للدرجة العالية 6600 جنيه بدلًا 6300جنيه 

 

-وأصبحت  مرتبات ديسمبر للمدير العام: تبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه.

 

- وبعد أضافة الزيادة اصبحت  مرتبات ديسمبر للدرجة الأولى من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

 

- وأصبحت مرتبات شهر ديسمبر للدرجة الثالثة: 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

 

- وتحولت مرتبات ديسمبر الدرجة الثالثة إلى نحو 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 جنيهًا قبل الزيادة.

 

- وبينما اصبحت مرتبات شهر ديسمبر الدرجة الرابعة 3480 جنيهًا بدلًا من 3180 جنيهات.

 

- واصبحت مرتبات ديسمبر للدرجة الخامسة: تصل لنحو 3240 جنيهًا.

 

- وجاءت زيادة مرتبات شهر ديسمبر للدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه قبل الزيادة.

 

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

 

يذكر أن الحكومة أعلنت منذ فترة عن زيادة الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريا بزيادة 300 جنيه للدرجة السادسة وليسري القرار على الدرجات المالية الأخري زيادة متدرجة بناء على تقرير الحدود الدنيا للأجور السابقة وفق قرار رئيس الوزراء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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