الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حضور كبير بعرض الفيلم الغربى «ملكات» بمهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بدأ مساء اليوم الجمعة، عرض فيلم "ملكات"  المشاركة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثانية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح للفيلم الأول للمخرجة ياسمين بانكيران حضورًا جماهيريًا كبيرًا حيث امتلأت القاعة الرئيسية للعروض بالجماهير.

وقالت مخرجة العمل إنها سعيدة للغاية بالفيلم الجديد والتواجد في هذه الليلة موجهة شكرها لإدارة مهرجان البحر الأحمر.

وأضافت: “جئنا للتعرف على السعودية والجمهور مؤكدة أنها الجمهور سيشارك في فهم العواطف ويتفاعل مع العمل".

بينما يجري إيداع ابنتها في دار الرعاية؛ تقرر زينب، تاجرة المخدّرات المدانة؛ الفرار من السجن، انطلاقًا من شعورها بالمسؤولية تجاه مستقبل ابنتها إيناس. وبعد نجاحها في إنقاذها، تحاول الفرار بشاحنة مسروقة كانت قد اختطفت سائقتها أسماء؛ التي تتأقلم مع الموقف وتستقبله بالترحاب؛ مقارنةً بما تعايشه في حياتها، في إطار من التشويق والمغامرة النسائيّة، وضمن فيلم متوّج في ختام أسبوع النقّاد عبر مهرجان البندقية السينمائي، الفيلم بدعم من صندوق البحر الأحمر.

فيلم ملكات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي جدة المملكة العربية السعودية ياسمين بانكير

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