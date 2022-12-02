الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علي الحجار يختتم حفلاته 2022 بالإسكندرية.. 3 فئات لأسعار التذاكر (اعرف التفاصيل)

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

يختتم النجم على الحجار، سلسلة حفلاته الخاصة بعام 2022، مع جمهوره السكندرى من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها برفقة فرقته الخاصة، يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

برنامج حفل علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

ويبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويشدو "الحجار" خلاله بمجموعة كبيرة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، ياموجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بالحفل، وتنقسم إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 210 جنيهات، الثانية بقيمة 310 جنيهات، والثالثة بمبلغ 410 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

  • الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.
  • تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.
  • غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.
  • برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأنه نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا وشباك التذاكر.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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