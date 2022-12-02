الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مباراتها اليوم بكأس العالم.. تعرف على أشهر معالم الكاميرون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

السفر عبر الكاميرون هي رحلة استكشافية ستأخذك في جولة في المواقع التاريخية التي تحافظ على ثقافتها، والمساحات التي تغذي فنها، وبالتزامن معه مباراتها اليوم في كأس العالم 2022، المقام بدولة قطر، فيما يلي أهم جذب لا يمكنك تفويتها، حسبما نشرها موقع “the culture trip”.

شلالات إكوم نكام

سار العبيد بها عبر باب اللاعودة بعد بيعهم في بيمبيا، ويمكن رؤية أنقاض سجونهم والأصفاد الحديدية التي كانوا يرتدونها في هذا المكان، والتي تم نقلهم منها عبر المحيط الأطلسي.

حديقة وازا الوطنية

تأسست في عام 1934 كمحمية للصيد، وأصبحت هذه الحديقة إحدى محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وتحمي الحديقة الفيلة والضباع والغزلان والفهود والأسود والعديد من الحيوانات الأخرى في منطقة تغطيها نباتات الساحل والسافانا.

قصر بافوت

يعد منزل عائلة بافوت الملكية وجهة سياحية شهيرة، وهي موطن لمهرجان أبين السنوي منذ عام 1516، ويعتبر ضريح أخوم في القصر المركز الروحي للقرية.

تل صابجا

تلال “Sabga” الخضراء المورقة هي جنة المتسلقين، مسلمو “مبورورو” هم المستوطنون الرئيسيون في المنطقة، ومنتجع زينة هو مكان رائع للاسترخاء، وقد يجد الفضوليين أنفسهم يغنون مع المحتفلين الآخرين في Stone House، وهو بار مخفي في صابجا يتميز بالحميمية والمرح.

حديقة ليمبي النباتية

تزرع أكثر من 30000 عينة في حديقة ليمبي النباتية، وتعتبر من أقدم الحدائق في إفريقيا، وقد تم إنشاؤها عام 1892.

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جبال المندرة

هذه سلسلة من الجبال البركانية على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وأعلى نقطة لها في جبل أوباي.

قصر فومبان

واحدة من أقدم ممالك الكاميرون حية للغاية هنا في منزل السلطان ومتحفها الثقافي، الذي تم بناؤه للاحتفال بالرموز الثقافية للمنطقة.

بحيرة أوكو

تقول الأسطورة أنه إذا قبلت هذه البحيرة تضحية عنزة، فإنها تمنح بركاتها لـ"Fon" الجديد، توجد غرف للسياح ومصلى.

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بحيرة نيوس

تم تجهيز بحيرة نيوس بأنابيب تفريغ الغازات لمنع اندلاع البركان الذي أدى إلى اختناق أكثر من 1700 شخص و3500 رأس ماشية في عام 1986، وهي واحدة من ثلاث بحيرات فقط في العالم.

حديقة كوروب الوطنية

أصبحت واحدة من أغنى الغابات الأولية في العالم في متناول الزوار، الإقامة فيها متاحة، والجسر المعلق يؤدي إلى الحديقة، إنه مكان رائع لمشاهدة الحيوانات والطيور البرية.

الزي التقليدي للكاميرون أشهر معالم الكاميرون كأس العالم 2022 شلالات إكوم نكام حديقة وازا الوطنية حديقة ليمبي النباتية جبال المندرة

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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