بعروض رياضية وفنية وتوزيع الهدايا.. كفر الشيخ تحتفل بيوم التحدى

شهدت مدرسة التربية الفكرية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفال بمناسبة يوم التحدي، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمعية رسالة فرع دسوق، وشارك في الاحتفالية طلاب مدارس التربية الفكرية بدسوق، والتربية الفكرية مطوبس، والتربية الفكرية قلين، والتربية الفكرية بفوه.

كما شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ احتفالية بيوم التحدي، بتواجد عدد كبير من ذوي الهمم، تضمنت الاحتفالات توزيع الهدايا، وتكريم عدد من ذوي الهمم، وفقرات فنية وعروض رياضية، وألعاب متعددة، إضافة لعرض مسرحي، أداء ذوي الهمم عن اهتمام الدولة بهم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتعمل جاهدة لنشر الوعي بحقوقهم، وتأهيل وتنمية مهاراتهم، ليتولوا المناصب، ويكونوا مسؤولين عن دعم غيرهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوي الهمم، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، مؤكداً أن مصر من الدول التي أشيد بها عالميا في العمل الاجتماعي بوجه عام، وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المجتمع المصري بطبيعته يقدر أبناءه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لكونهم الأقرب لتحقيق آمالهم وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، نيابة عن اللواء محافظ كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، نيابة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، والمهندس طلال أبوحليمة، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نصار، عمرو أبو ستيت، عضوا مجلس الإدارة، ومحمد فضل، أمين الصندوق، سامح سعيدالرميدي، مدير الجمعية، وإسلام محمد كمال، ومدير الإدارة المالية ومنسق الجمعية، وشروق الخياط، مدير فني الأنشطة، لبنى عبدالعزيز، مدير إدارة المتطوعين، مسئولي إدارة المشاركة المجتمعية بالإدارات، ماني حمد، وملكة غانم، ورحاب صبري، ومروة راشد، ووليد فاروق، ورشا طيبة، ووليد فلفل، وفتحى يوسف الأمل بجمعية سيدات الأعمال بفوه.