الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صابرين لـ«نجوم إف.إم»: لن أقدم سيرة ذاتية بعد «أم كلثوم»

اسرار النجوم
اسرار النجوم

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرتها وآخر أعمالها الفنية.

وقالت صابرين: لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم”.

وتابعت: “من أحسن وأمتع أشياء في مهنتنا أنك لا تحتاجي للذهاب لطبيب نفسي وأنا أتحدث عن نفسي شخصيا، بسبب تقمصي للعديد من الشخصيات”.

وعن تعاونها سابقاً مع الراحل أحمد زكي، قالت صابرين: “كنت أتمنى تقديم أعمال أكثر مع أحمد زكي، واعتذرت عن عدم الوقوف أمامه في 4 أو 5 أفلام وكان المخرج في كل هذه الأفلام عاطف الطيب وندمت أنني لم أقدمهم وكانت ستصبح أعمالًا مميزة في مسيرتي، مضيفة: "واحشني جدًا الفنان نور الشريف، وفيه أجيال رائعة حاليًا طالعة مثل رنا رئيس ومايان السيد ونور إيهاب وأمير المصري”.

وعن عدم تقديمها أغانٍ لتترات أعمالها، أوضحت: “لم يطلبني أحد لتقديم تترات مسلسلات، ولكن مرة غنيت تتر مسلسل مع الأستاذة هدى سلطان والأستاذ عبدالمنعم مدبولي وكان اسمه (الدنيا وردة بيضاء)”. 

تعلمت تاب بدال برنامج أسرار النجوم تترات مسلسلات مذيعة مايان السيد

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