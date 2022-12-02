مدير أورام المنصورة: تكريم الرئيس السيسى دفعة للمزيد من العمل

قال الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، إن تكريم الرئيس لمركز الأورام، على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، يأتي تتويجًا لعمل استمر كثيرًا، حيث إن المركز حقق جهودًا غير مسبوقة في مجال جراحة الأورام؛ كونه المركز الأول في قارة إفريقيا والوطن العربي الذي يحصل على الاعتماد الأوروبي في التدريب على جراحات الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية.

وأشار مدير مركز الأورام إلى أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو يوم تاريخي بالنسبة لمنسوبي مركز الأورام، مشيرًا إلى أن هذا التكريم سيدفعهم إلى مزيد من العمل والاجتهاد، مؤكدًا أن هدفهم القادم أن يصبح مركز أورام جامعة المنصورة هو الأول عالميًا.

وأكد النحاس أن مركز الأورام جامعة المنصورة من أكبر المراكز المتخصصة في مجال علاج وجراحات الأورام، حيث يعد قبلة مصر والشرق الأوسط في كافة مجالات جراحة الأورام النسائية.