مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما فى انقلاب سيارة بمصرف ببنى سويف

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بمصرع زوجة وإصابة زوجها واثنين من أبنائهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف سيدة، فارقت الحياة داخل المستشفى فيما نقلت سيارة الإسعاف زوجها موظف مصاباً بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، وابنيهما طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر الفقرات العنقية، وطفلة مصابة باشتباه خلع بالكتف اليمنى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.