الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيللى كريم على رأس حضور فيلم «الحفرة» بمهرجان البحر الأحمر

عرض الفيلم
عرض الفيلم

حرصت النجمة نيللي كريم على حضور العرض الأول لفيلم "الحفرة" بمنطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر.

وتواجدت نيللي رفقة لجنة التحكيم الرئيسية للمهرجان باعتبارها عضوة في اللجنة، وذلك بعد دقائق من حضورها مؤتمر تقديم فيلمها "فوي فوي فوي" مع محمد فراج.

فيلم "الحفرة" تدور أحداثه بعد سبع سنوات في السجن، أنهى جيفري البالغ من العمر 35 عامًا عقوبته؛ وانتقل للإقامة في مجمع الكهنة الكاثوليك ضمن شيموني في الريف الكيني، وبينما يقضي أيامه في المكان الذي عاش فيه طويلًا كمدرّس موقّر للغة الإنجليزية، يفاجئه أنه لم يعد نفس المكان الذي عرفه، لتبدأ الكوابيس في مطاردته، ضمن قصّة ترثي هشاشة الإنسان حينما تقرر الذاكرة خيانة الجسد.

البحر الاحمر النجمة نيللي النجمة نيللي كريم النسخة الثانية منطقة الشرق الأوسط مهرجان البحر الأحمر

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