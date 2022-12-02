إصابة 2 فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 2 في حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، بمدخل إطسا، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، بالطريق الدائري بمدخل إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 2، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أبناء محافظة الفيوم من ذوي الإعاقة المشاركين بمنتخب مصر الحاصل على المركز الثاني ببطولة العالم لكرة اليد «كراسي متحركة»، بمنحهم شهادات التقدير ومبلغاً مالياً، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي نظمته جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم، بمركز "مساحتى" بقرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم، ضمن مشروع "إرادتي وحقي".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والأستاذ محمد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، والأستاذ ياسر حسين مؤسس الجمعية، والأستاذ محمد بركات مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأستاذ أحمد عبدالسلام مدير قطاع المراجعة بالمؤسسة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وحشد من ذوي الهمم وأسرهم.

بدأ الحفل، بتفقد محافظ الفيوم معرض أنشطة ذوي الهمم للحرف والمشغولات اليدوية، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتقديم كلمة ترحيب من شاب وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمحافظ الفيوم والحضور، وعرض فيلم تسجيلي لأنشطة ذوي الإعاقة، وفقرة غنائية وإنشاد لعدد من مواهب ذوي الهمم، كما استمع المحافظ لمطالب ذوي الهمم، ووجّه بدراستها وتقديم الحلول لها، والتقط الصور التذكارية معهم.