أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصدون ذهبية «المصارعة»

أحرز ناشئو مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة والمقامة بالصالة المغطاة بمدينة دمياط برأس البر، في الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحصل اللاعب أحمد ربيع - وزن (٦٢ ك) - على المركز الأول وفاز بالميدالية الذهبية، وحصد اللاعب محمد عبدالباري - وزن (٥٢ ك) - المركز الثاني، كما حصل اللاعب عمر إبراهيم - وزن (٥٢ ك) على المركز الثالث، واللاعب محمد عبدالرحمن - وزن (٦٢ ك) - على المركز الخامس، في بطولة الجمهورية للمصارعة بالصالة المغطاة برأس البر.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأبطال الصغار ومدربيهم، مشيدًا بدور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، بإشراف الدكتور محمد حمدي، مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، في دعم و إعداد الأبطال في لعبة المصارعة بكفر الشيخ، حتى استطاعوا تحقيق الإنجاز الجديد و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع، مشيداً بمتابعة مركز بيلا للاعبى المصارعة الذين يثبتون يومًا بعد يوم جدارة تصدرهم البطولات المحلية و الدولية.

كما وجّه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة لناشئى المشروع القومى للموهبة و مدربى الأبطال الصغار و هم الكابتن ياسر عبد الرحمن، أبو غنام الرحماني، ادهم نور الدين، عبدالرحمن خالد وأسرة منطقة المصارعة بكفر الشيخ مؤكدًا أن المشروع القومي بكفر الشيخ يحقق إنجازات متتالية في كافة اللعبات ويعد مصدرًا مهمًا لإعداد أبطال هم عماد المنتخبات الوطنية في الغد القريب.

وتقام بطولة الجمهورية للمصارعة المرحلة الأولى بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط، إحدى بطولات النشاط المحلي للإتحاد المصري للمصارعة، لمواليد 2008، ومواليد 2009 ومواليد 2010 بشهادة طبية، في مسابقات المصارعة الحرة والروماني والنسائية، بمشاركة عدد كبير من الفرق على مستوى محافظات الجمهورية.

في إطار متصل شرف أبطال مصارعة بيلا، بالمشروع القومي بتكريم محافظ كفر الشيخ، في أكتوبر الماضي لحصولهم على المركز الأول بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق.