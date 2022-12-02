أحد أهالى «الحصص» بالمنصورة: زيارة الرئيس السيسى للقرية كان حلمًا وتحقق

قال محمود النقيطى من أهالى قرية الحصص بمركز شربين أن مشروع "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، لتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصري بعدما عانوا لسنوات طويلة من نقص الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن قرية الحصص الآن أصبحت على الطراز الأوروبي لما تم بها من مشروعات خدمية وبنية تحتية.

وأضاف "النقيطي" أن زيارة الرئيس لقرية بمركز داخل محافظة الدقهلية يعد بمثابة الحلم فلم نتوقع أبدًا أن يكون الرئيس السيسى داخل قريتنا المتواضعة لكنه يوم بعد يوم يثبت لنا أنه أب لهذا الشعب المصري، واستكمل أن "حياة كريمة" وفرت معيشة أفضل للأهالى بعد انشاء مجمعات خدمية ومراكز تكنولوجية توفر الوقت والجهد على الأهالي من التنقل إلى المدينة، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي وإنشاء الوحدات الصحية والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء ورصف الطرق، والعديد من الخدمات التي غيرت الواقع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد زار أمس الخميس، قرية الحصص، بمركز شربين إحدى قرى حياة كريمة، والتقى الرئيس السيسي عددًا من أهالي مركز شربين بالمنصورة، كما وجّه الرئيس السيسي رسالة مهمة لأهالي قرية الحصص بالدقهلية، قائلًا: إحنا محتاجين دعوات الإيدين الشقيانة اللي زيكم.

ووجّه الرئيس السيسي سؤالًا لأفراد من قرية الحصص، خلال الجولة: "بتزرعوا أرز ولا لا؟، فردوا عليه: "بنزرع كل حاجة"، وعاود الرئيس السيسي طرح سؤال عليهم، قائلًا "طب السعر كويس بصراحة؟، فرد عليه أحد المواطنين: "يا ريت التقاوي تيجي حلوة، التقاوي بس تتوفر للمزارع بالجمعية"، فرد عليه الرئيس السيسي: "إحنا بنحاول والله إننا نعالج المسائل دي ونوفر تقاوي مناسبة لأن من مصلحتنا كدولة إن أنتم تجيبوا أحسن إنتاجية سواء كان في الكمية أو النوع".