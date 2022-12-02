هانى ميلاد: 226 تقدموا لأول مسابقة لتصميم المجوهرات والتقييم الأسبوع المقبل

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء مهلة استقبال الأعمال الفنية لتصميم المجوهرات، وبدء تقييم الأعمال التي تقدمت واستوفت الشروط اللازمة في إطار مسابقة تصميم المجوهرات المقامة على هامش المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات "نبيو"، والمقرر انعقاده في الفترة من 10 وحتى 12 من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عدد المتقدمين حتي انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدمًا، وسيتم اختيار عشرة أعمال منهم للفوز بالجوائز المقررة.

- المسابقة هى الأولى من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية



وأوضح "جيد" أن المسابقة هي الأولى من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث تتبنى شعبة تجارية تحفيز المبدعين في مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق، مشيرًا إلى أهمية ذلك في خلق جيل جديد من المبدعين علي دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية.

ومن جانبها قالت المصممة العالمية والمشرف العام على المسابقة عزة فهمي، إن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها على ثلاث مراحل بناء على قواعد وشروط المسابقة، والتي تم الإعلان عنها من حيث طريقة العرض وأبعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عملًا للوصول للمرحلة النهائية والتنافس على الجوائز العشر المعلن عنها.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة، وتتمثل المرحلة الثانية في اختيار 25 عملًا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الأعمال الفائزة منها، والإعلان عن الفائزين خلال اليوم الأخير من المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات "نبيو".

وأضافت "فهمي" أن لجنة التحكيم تضم كلًا من الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتي لها خبرة طويلة بتصميم وتنفيذ المجوهرات بالأسواق الأمريكية، ومصممة المجوهرات العالمية إيمان سامي والتي لها باع طويل في تصميم وتنفيذ المجوهرات، الفنانة المصرية مروة الدقن، والمصممة الفلسطينية فدوى نايف التي شاركت في العديد من المهرجانات الدولية سواء بالتصميم أو تنفيذ المجوهرات، كما لها خبرة طويلة في تدريب المصممين.