الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 178 سلاحًا ناريًا فى حملات مكبرة بالمحافظات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (178 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهمًا)، وذلك على النحو التالي (15) بندقية آلية، بندقية رصاص، (13) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (140) فرد محلي، (223) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، و(204) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

إتخاذ الإجراءات القانونية أسفرت جهودها إحكام السيطرة الأمنية الأسلحة النارية والبيضاء الإجراءات القانونية أعمال البلطجة الخارجين على القانون السيطرة الأمنية الحملات الأمنية

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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