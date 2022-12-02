ضبط 178 سلاحًا ناريًا فى حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (178 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهمًا)، وذلك على النحو التالي (15) بندقية آلية، بندقية رصاص، (13) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (140) فرد محلي، (223) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، و(204) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.