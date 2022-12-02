أرنولد: السنغال منتخب كبير.. وشعرت بالإحباط لغياب مانى عن المونديال

شدد ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، على صعوبة المباراة التي ستجمع منتخب بلاده إنجلترا بالسنغال في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع السنغال، يوم الأحد المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "إنه فريق كبير، وأعتقد أن أي فريق يصل إلى دور الستة عشر سيكون فريقًا كبيرًا. أنا متأكد من أنه بغض النظر عما نقوله أو نفعله، سنخوض المباراة كمرشحين للعبور واجتياز عقبتهم".

وأضاف: "لكننا كفريق نتفهم مدى روعتهم ونفهم أنه في 90 دقيقة من كرة القدم ، يمكن أن يحدث أي شيء. إذا لعبنا بنسبة 90-95 في المائة ، فإننا سنعود إلى المنزل ، لأن هذا ليس جيدًا بما يكفي".

وأردف: "إذا لم نصل إلى نسبة 100 في المائة ، فهذا ليس جيدًا بما يكفي على الإطلاق ، وهذا هو المكان الذي تتواجد فيه رءوسنا، يجلب ساديو ماني جانبًا مختلفًا تمامًا للسنغال، أحد أفضل خمسة لاعبين في الكرة الذهبية على الأقل وهذا كل ما يجب قوله".

وتم استبعاد ساديو ماني من قائمة السنغال المُشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، بسبب الإصابة.

وتابع: "إنه لاعب عالمي المستوى وبقدر ما يبدو سيئًا أن يكون خصمك، ربما يساعدنا أننا لا نلعب ضده، هذا هو مستوى اللاعب الذي هو عليه، وأنا أقول ذلك فقط، احترامي الكبير له. لقد لعبت ضده في التدريبات وهذا ليس شعورا جميلا أن تواجهه".

وتابع: "هو أفضل جناح أيسر في العالم في رأيي وإن لم يكن كذلك، فهو شخص يمكنه الفوز بالمباريات. لقد رأيته في مناسبات عديدة وكنت جزءًا من فريق استفاد منه".

واختتم قائلًا: "لقد شعرت بالإحباط الشديد لأنه اضطر إلى تفويت فرصة المشاركة في هذه البطولة، وهو شخص تربطني به علاقة جيدة حقًا".