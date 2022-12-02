الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«زارها الرئيس».. «الحصص» من انعدام تام لتوفير جميع الخدمات بفضل «حياة كريمة»

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة ندى عبدالله عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، عن مساهمة "حياة كريمة" في تغيير نمط حياة أهالى قرية "الحصص"، مؤكدة أن جميع أنواع المشروعات الخاصة بالمبادرة تم تنفيذها في «الحصص».

وأضاف عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: " أن الحصص تابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وأن المركز شهد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ26 قرية.

- كانت تعاني من انعدام تام لكل الخدمات

وعن الخدمات التي حصل عليها أهالى "الحصص"، تابعت "شربين كانت تعاني من انعدام تام لكل الخدمات، فلم تكن هناك شبكات مياه او وحدات تقدم خدمات طبيعية أو غاز طبيعي أو اتصالات، ولم تكن المدارس بالمستوى المطلوب، وجرى تقديم هذه الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية".

وأوضحت أنه جرى تقديم عدد من مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم الخدمات الحكومية مثل السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين في القرى المختلفة، مشيرة إلى أن حياة كريمة لديها قطاع ميداني تنفيذي كبير في كل المحافظات.

واستطردت الدكتورة ندى عبدالله، عضو غرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، : "لدينا عناصر رصد ميداني في كل محافظة، مثل الدقهلية، حيث يتم رصد احتياجات المواطنين مثل شبكات المياه والغاز الطبيعي ووحدات طب الأسرة والوحدات التعليمية، ويتم رفع هذه المعلومات إلى الإدارة المركزية الخاصة بحياة كريمة، وبناءً على هذه المعلومات يتم التخطيط".

الحصص حياة كريمه المبادرة الرئاسية تغيير نمط حياة أهالى قرية الحصص

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المنصورة الجديدة

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