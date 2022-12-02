الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تدرج قادة من تنظيم القاعدة وطالبان على لائحتها للإرهابيين

القاعدة وطالبان
القاعدة وطالبان

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، قادة من تنظيم القاعدة فى جنوب آسيا وطالبان الباكستانية على لائحتها للإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية -الجمعة: "إن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الحثيثة لضمان ألا يستخدم الإرهابيون أفغانستان منصّة للإرهاب الدولي"، مشيرا إلى مواصلة استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالالتزامات والتأكد من أن الإرهابيين الدوليين ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان.

قائمة قادة «داعش» و«القاعدة» المقتولين برصاص أمريكا

نشرت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية قائمة بأبرز قياديّ القاعدة وداعش الذين لقوا حتفهم جرّاء عمليات أمريكية، مع إعلان الولايات المتحدة، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بغارة جوية استهدفته في العاصمة الأفغانية كابل.

ففي يوليو الماضي، أعلن البيت الأبيض، مقتل ماهر العقال، أحد الشخصيات البارزة في "داعش"، بغارة أميريكية، عن طريق طائرة مسيّرة استهدفته في شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون وقتها الكولونيل ديف إيستبرن إن ماهر العقال "قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قوات العمليات الخاصة الأميركية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا، وقتلت زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

ووفق بيان للبيت الأبيض حينها، فإن: "القوات العسكرية الأميركية شمال غرب سوريا نجحت في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم أكثر أمانا".

وفي عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في أكتوبر 2019، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" آنذاك، أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية أميركية في سوريا.

ولتنفيذ العملية، نقلت طائرات هليكوبتر فريقا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى شمال غرب سوريا لشن هجوم على مجمع للمسلحين هناك.

وقال ترامب، حينها، إن البغدادي تراجع إلى نفق مسدود، وفجر سترة ناسفة فقتل نفسه وثلاثة من أبنائه.

الخارجية الامريكية تنظيم القاعدة طالبان لائحتها للإرهابيين قادة

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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