رئيس اتحاد العمال: المنصورة الجديدة رافدًا مهمًا لقطاع السياحة بمصر

أكد هشام فاروق المهيري، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة المنصورة الجديدة، يمثل رافدًا مهمًا لقطاع السياحة الاقتصادية بمصر، لا سيما أن تصميمها جاء وفقًا لمعطيات ومتطلبات استراتيجية تحمل في طياتها مجموعة من المسارات التي تضع الدولة المصرية ضمن الدول ذات المقصد الجاذب للسياحة الخضراء.

وأضاف أن التصميمات التي قامت عليها المدينة، تمت من خلال فكر تخطيطي وتنفيذي مصري ليؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناجح تمامًا في استنهاض الإبداع والابتكار لدى المصريين، مضيفًا أن المدينة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر، وهي امتداد لمدينة المنصورة التاريخية، كما أنها من مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة لأستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، أن حرص مصر بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة من خلال توسيع دائرة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المتنوعة "الاجتماعية والاستثمارية" وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، لإحراز تقدم في مسيرة التنمية والعمران على كل الأصعدة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين كحق من حقوق الإنسان.