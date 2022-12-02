تخصيص معرض «باب رزق 2» لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن فتح باب التقديم لمعرض «باب رزق 2» والذي تم تخصيصة لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم مجانا على شاطئ ذوي الهمم المجاني بالمندرة، وذلك بعد نجاح المعرض الخيري «باب رزق 1» الذي أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، ضمن المبادرة الذي أطلقها محافظ الإسكندرية لإقامة معارض للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

وأوضح «الشريف» أن المعرض ينطلق خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك دعمًا من محافظة الإسكندرية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات البسيطة من ذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

ووجّه المحافظ، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة من ذوي الهمم، لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر.

وأوضح الشريف، أنه يمكن لذوي الهمم التقدم للمشاركة في المعرض من خلال إرسال رسالة تحتوي على كافة البيانات (الاسم- الرقم القومي- رقم التليفون- المنتج- صورة المنتج- طريقة عرضه) عبر صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Alexandria.tourism1