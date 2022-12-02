الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1735 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1735 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتم تحرير 102 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة ومخالفات الضرب الوهمي بدون إنتاج فعلى وتجميع شكاير دقيق مدعم للبيع فى السوق السوداء.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 1633 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيع بأزيد من السعر الرسمى لسلع الأرز الأبيض والسكر واسطوانات الغاز.

وناشدت مديرية التموين السادة المزارعين والتجار بالاستفادة من المهلة الممنوحة حتى الأحد 4 ديسمبر وتقديم إخطار للمديرية بكميات ونوعيات الأرز المخزنة لتأمينها وعدم مصادرتها أو التعرض للغرامة التى حددها قانون حماية المستهلك والتى تصل إلى 200 ألف جنيه بحد أدنى و2 مليون بحد أقصى.

هذا فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات  في دمياط 

محافظ دمياط دمياط تموين دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم مأساوى بالشرقية

«فوربس» توضح كيف استغلت قطر كأس العالم لتنويع اقتصادها خارج النفط والغاز؟

أسعار أعلاف الدواجن اليوم بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس