ضبط 1735 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جميع المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1735 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتم تحرير 102 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة ومخالفات الضرب الوهمي بدون إنتاج فعلى وتجميع شكاير دقيق مدعم للبيع فى السوق السوداء.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 1633 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيع بأزيد من السعر الرسمى لسلع الأرز الأبيض والسكر واسطوانات الغاز.

وناشدت مديرية التموين السادة المزارعين والتجار بالاستفادة من المهلة الممنوحة حتى الأحد 4 ديسمبر وتقديم إخطار للمديرية بكميات ونوعيات الأرز المخزنة لتأمينها وعدم مصادرتها أو التعرض للغرامة التى حددها قانون حماية المستهلك والتى تصل إلى 200 ألف جنيه بحد أدنى و2 مليون بحد أقصى.

هذا فقد أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات في دمياط