الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: الفيلم الوثائقى «ميجان وهارى» يثير قلقًا فى القصر الملكى

ميجان وهاري
ميجان وهاري

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «B.B.C»، في تقريرٍ لها، إن الفيلم الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، قد يسبب خلافات داخل العائلة المالكة في بريطانيا.

وأصدرت منصة «نتفلكس» عددًا من اللقطات عن الفيلم الوثائقي، والذي يكشف حياة الزوجين بعد تخليهم عن الواجبات الملكية.

وقال الأمير هاري في إحدى اللقطات: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة"، وتقول ميجان: "عندما كانت المخاطر شديدة، أليس من المنطقي سماع قصتنا منا؟".

وأضاف الأمير هاري أيضًا في الإعلان التشويقي للعمل: "كان عليّ أن أفعل كل ما في وسعي لحماية عائلتي".

وتم عرض المقطع الدعائي للعمل الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، من إخراج ليز غاربوس،  وهو مكون من ستة أجزاء، وسيُبث في الثامن من ديسمبر الجاري، وسط مخاوف أن يؤدي عرض العمل إلى بعض القلق داخل القصر الملكي، ولم يتضح بعد إلى أي مدى قد تكون هذه السلسلة صعبة وسيتبعها احتمال الكشف عن المزيد من مذكرات الأمير هاري، المقرر نشرها في يناير.

بى بى سى هاري ميجان ميركل الفيلم الوثائقي العائلة المالكة بريطانيا

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