رنا حامد عن تكريم الرئيس السيسى لها: «أحسن مباركة جاتلى» (فيديو)

كشفت رنا حامد، أول طالبة من أصحاب البصيرة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ومن النماذج التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، تفاصيل لقائها بالرئيس وتكريمه لها.

وقالت: "الرئيس باركلي، ودي كانت أحسن مباركة جت بصراحة، وكان بيبارك لوالدتي وبيشجعها ويشجعني، وهو أب، ومش عارفة أقول حاجة تانية".

وأضافت خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "كنت بسلم على الرئيس كأني كنت بسلم على والدي، فهو أب ورئيس إنسان، وفرحت إني سلمت عليه"، مؤكدة: «نحن في العصر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة وأصبح لدينا تسهيلات كثيرة».

وأشارت «رنا» إلى أنها حصلت على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة في عام 2022، وتعمل كمعلمة لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين، معقبة: "حصلت على دبلومة مهنية في التربية الخاصة عام 2017، وحصلت على الماجستير في الأدب الإنجليزي عام 2016".

والدى ووالدتى أكبر داعم ليا

وأوضحت أنها حاصلة على دبلومة عامة في التربية عام 2011 بجامعة المنصورة، وتخرجت في عام 2007، مضيفة: "والدي ووالدتي أكبر داعم ليا، وطول فترة دراستي كنت متفوقة، وكنت أطمح في الحصول على الدكتوراه".