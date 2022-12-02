الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 سرقوا نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة الحوامدية حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم نصف مليون جنيه من مندوب بإحدى الشركات تحت تهديد السلاح بنطاق دائرة القسم.

البداية بتلقي اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مندوب بإحدى الشركات باعتراض 3 مجهولين طريقه وسرقة نحو 500 ألف جنيه منه بالإكراه تحت تهديد السلاح، خلال سيره بطريق أبوصوير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فرق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمركز البدرشين.

وباتخاذ الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه وفرد خرطوش وسلاح أبيض مستخدمين في السرقة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الحوامدية 3 أشخاص نصف مليون جنيه اللواء عبد العزيز سليم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية

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المنصورة الجديدة

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