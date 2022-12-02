آخر تطورات الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

كشفت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل الحالة الصحية للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخلها على إثرها العناية المركزة بمستشفى السلام بنجع حمادي.

وقالت إيبارشية نجع حمادي في بيانًا لها: «نطمئنكم على حالة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بأن حالة سيدنا وراعينا الانبا كيرلس مستقرة ولا داعي للشائعات، وهو داخل عناية مستشفى السلام بنجع حمادي، بقيادة دكتور العناية الدكتور أبانوب عاطف، ودكتور القلب الدكتور راضي لطيف».

وكانت قالت إيبارشية نجع حمادي في بيان سابق لها: « نطلب الصلاة من أجل شفاء الأنبا كيرلس، حيث تم نقله للعناية المركزة، ونرجو من كل محبى سيدنا عدم محاولة الزيارة حرصا على حالته الصحية».

وكان قد تعرض الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي، الشهر الماضي، إلى وعكة صحية دخل على إثرها مستشفى الحياة بالقاهرة.

وكان قد زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بمستشفى الحياة للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى الحياة بالقاهرة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والدكتور نادي ميشيل، مدير مستشفى مركز الحياة الطبي بالقاهرة.

وقام وفد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قام بزيارة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها بمستشفى الحياة بالقاهرة للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته، جاء ذلك عقب دخوله إلى مستشفى الحياة عقب تعرضه لوعكة صحية.

وعقب تحسن حالته الصحية وصل في نوفمبر الماضي، الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي إلى مقر إقامته بدير الأنبا بضابا ببهجورة، وذلك بعد تماثله الشفاء.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي في ديسمبر من العام الماضي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام 2021، إنه نظرًا للظروف الصحية التي يمر بهـا الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمع كهنة الإيبارشية لدراسـة الوضع الرعوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميـع كنائـس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعماله.