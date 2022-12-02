يرغب كثير من المتابعين في معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

وتُقام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، عدد من المباريات المهمة في بطولتي كأس العالم 2022 بقطر، والدوري المصري الممتاز.

وتُختتم اليوم مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، حيث سُتلعب الجولة الثالثة للمجموعتين السابعة والثامنة، لتحديد صاحبي آخر بطاقتين مؤهلتين لدور الـ 16 من المسابقة، بعد ضمان البرتغال والبرازيل تأهلهما، دون تحديد مركزيهما حتى الآن.

أما في الدوري المصري، فتُقام عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة، على رأسها لقاء الأهلي وطلائع الجيش.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أما عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة، فنستعرضها تباعًا

كأس العالم 2022 بقطر

البرتغال ضد كوريا الجنوبية : في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1

غانا ضد أوروجواي: في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 2.

البرازيل ضد الكاميرون: في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

صربيا ضد سويسرا: في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 2.

الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي ضد سموحة : في تمام الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS HD 1

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا : في تمام الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS HD 2

الأهلي ضد طلائع الجيش : في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS HD 1