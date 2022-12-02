الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة محملة بعمال فى البحيرة

حادث
حادث

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بالمتابعة الميدانية لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق" القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي"، دائرة مركز وداي النطرون، مساء أمس الخميس، مما أسفر عن مصرع 10 عمال زراعيين، وعدد من المصابين، وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وفي أسرع وقت، لبحث إمكانية وطريقة تقديم الدعم للضحايا.

وفي بيان صحفي، اليوم الجمعة، تقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، وبتمنياته الصادقة بسرعة شفاء المصابين.

 - تفاصيل الواقعة

كان طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي قد شهد مساء أمس الخميس حادثا مروريا إثر وقوع انقلاب سيارة نصف نقل  بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة، وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة. 

 وبالفحص تبين مصرع 10 أشخاص مجهولي الهوية وإصابة  8 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية بطريق - القاهرة الإسكندرية عند الكيلو 120 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى؛ لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
والمتوفون هم عبدالرحمن عطية عبدالغفار 26 عامًا ومحمود صبحي سالم عبدالسلام 17 عاما ورجب عوض عطية محمد 16 عاما، ومحمد محمود محمد إبراهيم 22 عاما، ومحمد سعيد محمد سعيد 25 عاما، وكريم محمد على 16 عامًا، وحمادة عيد القاضى 18 عاما، وصبحى على أبوحسين 18 عاما وحسن سعيد محمد سعيد 21 عاما، ومحمد عطية عبدالغفار 16 عاما.

أما المصابون هم:- محمد شحاتة علي 21 عامًا محمد عيد 18 عامًا مصطفى رجب ثابت 19 عامًا أحمد همام جبريل 16 عامًا إسلام محمد علي 20 عامًا مصطفى ممدوح علي 22 عامًا هنداوي لعيب هنداوى 22 عامًا محمد رجب اسماعيل 19 عامًا.. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

وزير القوى العاملة حسن شحاتة حادث إنقلاب سيارة نقل العمالة الزراعية طريق القاهرة- الإسكندرية المصابين المتوفين

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المنصورة الجديدة

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