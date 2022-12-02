دوري القسم الثاني.. القناة يواجه كهرباء الإسماعيلية والسويس يستضيف الإعلاميين

تختتم اليوم منافسات الأسبوع الثامن لدوري القسم الثاني، بإقامة 9 مباريات بواقع 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراتين في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يحل القناة المتصدر برصيد 19 نقطة بقيادة محمد حليم، ضيفا على كهرباء الإسماعيلية الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة أشرف خضر، ويسعى القناة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع إيسترن كومباني بينما يحاول الكهرباء تحقيق نتيجة إيجابية .

ويحل إف سي زد الرابع برصيد 12 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على مستقبل وطن الأخير برصيد نقطتين بقيادة سامر عبد الرحمن في من مباراة من المفترض أن تكون سهلة لفريق إف سي زد .

ويستضيف وادي دجلة الخامس برصيد 12 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور فريق النصر الرابع عشر برصيد 5 نقاط، وذلك في المباراة الأولى لطارق السيد المدير الفني للنصر الذي تولى المسؤولية بعد رحيل ياسر رضوان.

ويحل السكة الحديد السادس برصيد 10 نقاط بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على بتروجت الثاني عشر برصيد 5 نقاط، في أول مباراة للسيد عيد المدير الفني لبتروجت الذي تولى المسئولية بعد رحيل هيثم شعبان .

ويستضيف منتخب السويس السابع برصيد 10 نقاط بقيادة ياسر الكناني فريق الإعلاميين الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بقيادة علاء إبراهيم ويسعى السويس لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر بينما يسعى الإعلاميين لإيقاف نزيف النقاط .

ويحل الإنتاج الحربي العاشر برصيد 7 نقاط ضيفا على إيسترن كومباني التاسع رصيد 9 نقاط، بقيادة هشام زكريا في المباراة الأولى لحسام عبد العال المدير الفني الجديد للإنتاج الحربي .

ويستضيف العبور الثامن برصيد 10 نقاط بقيادة كرم جابر فريق بورتو السويس الحادي عشر برصيد 7 نقاط، ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوز بورتو السويس على مستقبل وطن والعبور على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية .

وفي المجموعة الأولى يستضيف الفيوم الثامن برصيد 8 نقاط بقيادة خالد إينو فريق المقاصة الرابع برصيد 15 نقطة، بقيادة طارق حجاج ويستضيف ملوي الثالث عشر برصيد 6 نقاط بقيادة إبراهيم صدقي فريق كيما أسوان التاسع برصيد 8 نقاط .