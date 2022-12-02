«صحة المنوفية»: توقيع الكشف الطبى المجانى على 1416 مواطنًا بمركز قويسنا

نظمت مدرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية ميت سراج بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة بواقع 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد ، أسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز آشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1416 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 127 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 12 حالة، وتقديم خدمات الآشعة لإجمالي 18 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتمت إقامة القافلة بحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية، وفريق من الإدارة العامة للقوافل بالوزارة، وتم تنظيم القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.