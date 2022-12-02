الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سائق سيارة العمالة الزراعية المتسبب فى مصرع وإصابة 18 عاملا بالبحيرة

حبس متهم
حبس متهم

قرر منذ قليل المستشار طارق الجندي، رئيس نيابة وادي النطرون، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس سائق سيارة العمالة الزراعية، رقم "ب س ا 2185" المتسببة فى مصرع وإصابة 18 عاملًا، وذلك بطريق القاهرة الإسكندريه الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة تهمت الإهمال واستخدام السيارة في غير الأغراض المخصصة لها، والتسسب خطأ في مصرع 10 عمال، وإصابة 8 آخرين.

وشيع الآلاف من أهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 10 من العمال الزراعيين ضحايا لقمة العيش، والذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي السريع كانوا في طريقهم للعمل فى إحدي المزارع في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الكفاح أثناء تشييع جثامين 9 من أبناء القرية، شهداء لقمة العيش، بينما شيعت قرية 6 جثمان المتوفى العاشر وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على أهالي القري، مرددين الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة شهد الخميس، حادث تصادم مروع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 120، اتجاه الإسكندرية، جراء وقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية مع جرار زراعي، نتج عنه مصرع 10 عمال زراعيين، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام جرار زراعى مع سيارة محملة بالعمالة الزراعية، مما أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: عبد الرحمن عطيه، 26 عامًا، محمود صبحى لملوم، 17 عامًا، رجب عوض عطية، 16 عامًا، ومحمد ممدوح محمد، 22 عامًا، محمد سعيد، 25 عامًا، وكريم محمد على، 16 عامًا، حمادة عيد القاضى، 18 عامًا، صبحى على أبو حسين، 17 عامًا، وحسن سعيد، 21 عامًا، ومحمد عطية عبد الغفار، 25 عامًا.

بينما أصيب 8 أشخاص وهم: محمد شحاتة علي، 21 عامًا، محمد عيد، 18 عامًا، مصطفى رجب ثابت، 19 عامًا، أحمد همام جبريل، 16 عامًا، إسلام محمد علي، 20 عامًا، مصطفى ممدوح علي، 22 عامًا، هنداوي نعيم هنداوي، 22 عامًا، محمد رجب إسماعيل، 19 عامًا.

8 آخرين ادث تصادم سيارة الاسكندرية الصحراوي الخميس الجندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

تقارير إذاعية: معلول وساسى قررا الاعتزال الدولى بعد المونديال

شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

تفاصيل التحريات فى اتهام طالب بدهس 10 مواطنين على دائرى دار السلام

تامر حسين يكشف حقيقة وجود خلافات بين تامر حسين وعمرو دياب

فخ السيليكون والفيلر.. نجمات هوليوود ضحايا لعمليات التجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى