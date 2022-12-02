حبس سائق سيارة العمالة الزراعية المتسبب فى مصرع وإصابة 18 عاملا بالبحيرة

قرر منذ قليل المستشار طارق الجندي، رئيس نيابة وادي النطرون، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس سائق سيارة العمالة الزراعية، رقم "ب س ا 2185" المتسببة فى مصرع وإصابة 18 عاملًا، وذلك بطريق القاهرة الإسكندريه الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة تهمت الإهمال واستخدام السيارة في غير الأغراض المخصصة لها، والتسسب خطأ في مصرع 10 عمال، وإصابة 8 آخرين.

وشيع الآلاف من أهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثامين 10 من العمال الزراعيين ضحايا لقمة العيش، والذين لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي السريع كانوا في طريقهم للعمل فى إحدي المزارع في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الكفاح أثناء تشييع جثامين 9 من أبناء القرية، شهداء لقمة العيش، بينما شيعت قرية 6 جثمان المتوفى العاشر وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على أهالي القري، مرددين الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وكان الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة شهد الخميس، حادث تصادم مروع بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 120، اتجاه الإسكندرية، جراء وقوع حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية مع جرار زراعي، نتج عنه مصرع 10 عمال زراعيين، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام جرار زراعى مع سيارة محملة بالعمالة الزراعية، مما أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى وادى النطرون تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: عبد الرحمن عطيه، 26 عامًا، محمود صبحى لملوم، 17 عامًا، رجب عوض عطية، 16 عامًا، ومحمد ممدوح محمد، 22 عامًا، محمد سعيد، 25 عامًا، وكريم محمد على، 16 عامًا، حمادة عيد القاضى، 18 عامًا، صبحى على أبو حسين، 17 عامًا، وحسن سعيد، 21 عامًا، ومحمد عطية عبد الغفار، 25 عامًا.

بينما أصيب 8 أشخاص وهم: محمد شحاتة علي، 21 عامًا، محمد عيد، 18 عامًا، مصطفى رجب ثابت، 19 عامًا، أحمد همام جبريل، 16 عامًا، إسلام محمد علي، 20 عامًا، مصطفى ممدوح علي، 22 عامًا، هنداوي نعيم هنداوي، 22 عامًا، محمد رجب إسماعيل، 19 عامًا.