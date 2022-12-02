الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر حسين يكشف حقيقة وجود خلافات بين تامر حسين وعمرو دياب

تامر حسين
تامر حسين

كشف الشاعر الغنائي والملحن تامر حسين، حقيقة وجود خلافات بين الفنان تامر حسني، والفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشائعات تدار بينهما.

كيف أنهى هذه الشائعة؟

وأكد «حسين» خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه يقال أن هناك خلافات بين الفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب، وأن من يكتب الأغاني لعمرو دياب لا يكتب لتامر، ولذلك تعمدت الكتابة لتامر حسني حتى أنهي هذه الشائعة، مؤكدًا تامر حسني يحب عمرو دياب جدًا.

وعن أغنية «قدام مرايتها»، قال إنه كتبها لابنته ليان، مضيفًا: «معروف أني ما بحبش الانتظار وبنتي ومن هي عندها أربع سنين نوصل لباب البيت تقولي عايزة أغير الفستان وتقولي أي واحد أحلى، ومع ذلك كنت انتظرها، وابني كان صغير وعنده ضحكة حلوة فكانت ضحكته ملهمة لي». 

وأشار إلى أن أغنية «مكانك في قلبي»، كتبها لوالده بعد وفاته، وأغنية «هاتبتدي الحكايات»، وكان في طريقه لكتب كتابه.

تامر حسين تامر حسني عمرو دياب الشائعة قدام مرايتها الإنتظار

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