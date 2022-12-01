انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة فى بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة فى الجيزة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى شارع ترعة عبدالعال بمنطقة بولاق الدكرور.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع ترعة عبدالعال بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.