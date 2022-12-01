سحر سليم: المصريون القدماء أول من خضعوا لعمليات التجميل

كشفت الدكتورة سحر سليم، هي خبيرة أشعة المومياوات، وعضو في مشروع المومياء المصري التابع لوزارة السياحة والآثار، العديد من الأسرار حول تحنيط الملك رمسيس الثاني والذي توفى عن عمر 90 عامًا.

وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنه كان يعاني من انحناء كبير في الظهر بسبب تقدمه في السن الأمر الذي اضطر المحنطين إلى كسر جزء من الرقبة حتى يستطيعوا إدخاله في التابوت لأنه كان من غير الممكن وضعه مع "الأتب" الكبير بظهره.

وعن إعادة تجسيد رسم وجه رمسيس الثاني، من خلال الجمجمة، مؤكدة أنها اتعبت رسم الأشعة المقطعية للجمجمة وعمل رسم 3d لها وتم وضع العين والأنف والوجه طبقًا للنظام التشريحي للجمجمة.

وكشفت أن القدماء المصريين كانوا يستخدمون الزيوت لتنعيم الشعر وفرده، وهذا ما اكتشفته من خلال أبحاثها كما أنهم كانوا يخضعون للتجميل من خلال وجود خدود منفوخة لعدد من المومياوات بذلك يكون القدماء المصريين أول من خضع لعمليات التجميل بالتاريخ.

وأكدت أن العلماء كانوا يقولون إن بداية ظهور الخدود المنفوخة، كان بداية من الأسرة 21، ولكنها مع البحث اكتشفت أنها تسبق هذه الأسرة وأن أكثر الملوك حظًا في عمليات التحنيط هي الملكة "تيي"، ويليه الملك "توت عنخ آمون"، وبعدهما الملك "رمسيس الثالث".