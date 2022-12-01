الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مساعد إيهاب جلال يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر مباراة الزمالك والمصرى

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن شعور المدير الفني بحالة من الإرهاق الشديد أدى إلى عدم تمكنه من حضور المؤتمر الصحفي.

وأوضح أن نادي الزمالك فريق كبير وأسلوب لعبه للمباراة اليوم أدى إلى ظهور فريق المصري بصورة أفضل من مباراة الكأس، وكان هناك زيادة عددية في وسط الملعب أدى إلى خروج المباراة بنتيجة إيجابية ولكن كنا نتمنى الخروج بالثلاث نقاط.

وتابع: إن إيهاب جلال المدير الفني للفريق يؤدي واجبه على أكمل وجه وليس شرطا أن يقف طوال الوقت على الخط وهذا هو أسلوب وطريقة أدائه، مضيفًا: أن المدير الفني نجح في عمل خطة جيدة خلال مباراة اليوم أدت إلى تغير أداء اللاعبين وأسلوبهم الهجومي طوال المباراة ونحن شاهدنا كيف نجح اللاعبين في العودة السريعة ونجحنا في التعادل.

وعلق المدرب العام على لقطة لاعبي الفريق أثناء متابعتهم لإحدى مباريات كأس العالم على هواتفهم المحمولة قبل المباراة الماضية أمام الزمالك بالكأس، حيث قال إنه شيء عادي جدا حيث حضرنا إلى أرض الملعب مبكرا، وأن هؤلاء اللاعبين كانوا خارج التشكيل الرسمي للفريق.

حمد إبراهيم المصرى البورسعيدى الزمالك ايهاب جلال الدورى المصرى

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مساعد إيهاب جلال يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر مباراة الزمالك والمصرى

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