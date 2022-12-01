ياسين التهامى يشكر الرئيس السيسى والحكومة على عودة الفعاليات الصوفية

تقدم عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، على صدور القرار الحكيم بعودة المناسبات الدينية والاحتفالات الصوفية بموالد آل البيت والتي سبق أن توقفت منذ أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

ويأتي هذا القرار ليعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة من الناحية الأمنية والصحية، ومدى قدرة وزارة الداخلية على تأمين تلك الاحتفالات التى يشارك فيها الملايين من أبناء الطرق الصوفية.



وأضاف: “كما نتقدم بخالص التهنئة للملايين من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، وجموع المصريين بهذا القرار الذي أسعدنا وأثلج صدورنا جميعا، ونسأل الله أن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة والاعتدال، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، إنه سميع الدعاء”.

في سياق متصل، عمت حالة من الفرحة والسعادة أرجاء البيت الصوفى، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بعودة الموالد والاحتفالات والمناسبات الدينية الخاصة بالطرق الصوفية من جديد، حيث اعتبر عدد كبير من شيوخ وأعضاء المجلس الأعلى للصوفية القرار بالحكيم، وأنه يأتى فى إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤسسات الدينية بالقضاء على التطرف والإرهاب من خلال الندوات والمجالس العلمية، ومعروف للجميع أن عدد أتباع ومريدى الطرق الصوفية فى مصر يصل إلى 20 مليون مريد على أقصى تقدير، ولذلك فإن قرار عودة الفعاليات سيكون سببًا رئيسيًا فى تسهيل مهمة علماء وشيوخ الصوفية لنشر المنهج الوسطى فى البلاد والتصدى للأفكار المنحرفة والمتطرفة فى جميع أنحاء الدولة.