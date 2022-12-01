روبرتو مارتينيز يعلن رحيله عن تدريب منتخب بلجيكا

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، رحيله عن منصبه بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع الشياطين الحمر.

وودع منتخب بلجيكا بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب التعادل أمام كرواتيا سلبيا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرخلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لقد كانت مباراة اليوم الأخيرة لي مع الفريق، كانت رحلة رائعة مع بلجيكا وفعلنا كل ما يمكننا فعله في الست سنوات، لقد أسعدنا الجميع ولذلك هذا هو الوقت المناسب لي للرحيل عن الفريق".

وأضاف "لقد ودعت اللاعبين والطاقم الفني، واتخذت قراري قبل بداية كأس العالم".

وأتم تصريحاته قائلا "الموضوع عاطفي جدا، لا أستطيع التحمل وأقدم اعتذاري".

واحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليودع كأس العالم في حين تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا.