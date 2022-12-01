تعرف على تشكيل إسبانيا لمواجهة اليابان فى مونديال قطر 2022

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام اليابان في مونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخبا إسبانيا واليابان في إطار منافسات الجولة الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات.

منتخب إسبانيا يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن اليابان بينما يتذيل منتخب ألمانيا جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، باو توريس، رودري، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: داني أولمو، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.