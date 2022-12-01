الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر أكتوبر»: افتتاح المدن الجديدة يؤكد سعي الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

جيهان مديح
جيهان مديح

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال مشاركتها في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في افتتاح مدن جديدة يؤكد السعي الدائم للدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري من خلال مدن تطابق المواصفات العالمية.

أضافت مديح مصر أثبتت أنها قادرة على مواكبة التطور العالمي السريع، وافتتاح مدينة المنصورة الجديدة يؤكد مجهودات الدولة المصرية في تحويل المدن المصرية لمدن ذكية، كما تمكنت القيادة المصرية من إعادة رسم الخريطة العمرانية للمحافظات والمدن المصرية، وفي مقدمتها مدينة المنصورة الجديدة والتي تتميز بكونها إحدى مدن الجيل الرابع.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر بمدينة المنصورة الجديدة، خاصة بأنها تعتبر الرئة الخضراء للمدن الساحلية، باستثمارات تصل ل ٤٥ مليار جنيه، كما يوفر القطار الكهربائي الكثير من الوقت على المواطنين خاصة إنه يربط بين المنصورة الجديدة ومدينة جمصة ويختصر المسافة بينهما لأقل من ١٥ دقيقة مما يعني أن المنصورة الجديدة هي نافذة أمل للمدن الساحلية.

واختتمت مديح المنصورة الجديدة خطوة هامة نحو تحقيق مبادىء الجمهورية الجديدة في تحقيق سكن آمن للمصرين، ويؤكد سعي الرئيس السيسي أن تصل الحياة الكريمة في كل انحاء مصر وليس مدن بعينها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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