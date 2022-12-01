تطوير الوحدة الصحية بطهطا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دائمًا بتطوير الخدمات التى يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي فى حياتهم اليومية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا.

جاء ذلك من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات داخل مركز طهطا التباع لمحافظة سوهاج، حيث قامت بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة إلى جانب توفير أطباء فى جميع التخصصات الطبية وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع قرى المركز للكشف على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات داخل المركز .

تطوير المستشفيات جعل حياتنا أفضل

فى الإطار شدد محمد حفظى على، ٣٥ عامًا، على أن مبادرة «حياة كريمة» أنقذت أهالى مركز طهطا وغيرت حياتهم إلى الأفضل، موضحًا أن المبادرة جابت القرى وأحدثت تطويرًا كبيرًا فى البنية التحتية، وقدمت الخدمات للأهالى الذين رأوا بأعينهم هذا التطور الكبير.

وقال حفظى إن المركز يضم 3 وحدات صحية و٥ مستشفيات غير مجهزة للتعامل مع أى حالة حرجة، لذا بدأت المبادرة فى ترميم مبانى الوحدات الصحية المتهالكة، مشيرًا إلى أن أغلب المبانى كان آيلًا للسقوط، وكان الأطباء يخشون التعامل مع المرضى خوفًا من انهيارها بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أن المبادرة غيرت حياة المواطنين إلى الأفضل، وأضافت الأشجار فى محيط الوحدات الصحية والمستشفيات، ووفّرت جميع الأجهزة والمعدات الطبية التى يحتاج إليها الأطباء، كما تم توفير كميات كبيرة من الكمامات الطبية والمواد المطهرة والمعقمة لمنع تفشى فيروس كورونا، مضيفًا: «المستشفيات أصبحت 5 نجوم».

أوضح أن الشكل العام للوحدات الطبية والمستشفيات اختلف 180 درجة بعد دخول «حياة كريمة»، إذ تم تغيير كل السرائر القديمة، وتابع: «لدينا الآن أماكن مجهزة للتعامل مع المرضى، وهذا الأمر كانت القرى تفتقر إليه فى السابق».