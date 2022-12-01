البرلمان يناقشه الأحد.. أبرز أهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع المقبل، والتي تكون على مدار أيّام (الأحد والإثنين والثلاثاء)، ضمن مشروعات القوانين المدرجة للمناقشة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتستعرض «الدستور» أبرز أهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، ويُناقشه البرلمان في جلسة الأحد المقبل: