من مدينة المنصورة الجديدة.. رسائل الرئيس السيسي للمواطنين

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم، وعدد من الرسائل الهامة للمواطنين نرصدها خلال السطور التالية:

- مصر أثبتت من خلال مؤتمر المناخ، أنها الرقم الصحيح في معادلة الاستقرار العالمي.

- أنا على ثقة كاملة ويقين مطلق بأن مصر بقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل، من تحديات الحاضر.

- رغم كل الأزمات التي تواجه العالم بأسره، إلا أننا وبعون الله قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة.

- مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعاهدنا معًا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنصنع له الأمل والمستقبل.

- أوجه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم، الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية.

- قدرات الشعب المصري الجبارة تفرض إرادته في الحفاظ على موطنه ومقدراته ويسعى يوما للبناء وتحقيق السلام والتنمية.

- يظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطنية.

- المواطن المصري هو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي دون فناء أو نهاية إن شاء الله، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر معجزة البناء.

- الدولة تسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية من خلال مبادرة "ابدأ".

- حاولنا من خلال مبادرة (ابدأ) تقليل حجم الاستيراد من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر، وقبل ما نصدر منها نحقق كفاية للسوق المصرية.

- لن نستطيع إغناء بلدنا دون العمل والأفكار من خلال الحكومة وبمشاركة كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، التى تعد من أحدث المدن على ساحل البحر المتوسط من مدن الجيل الرابع، وجامعة المنصورة الجديدة، كما تفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.