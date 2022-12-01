مصادرة 1.5 طن شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بحدائق القبة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من مصادرة 1.5 طن شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحدائق القبة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط المسئول عن مصنع لتصنيع الشوكولاتة- كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شيكولاتة" مدونة عليها بيانات بلد المنشأ على خلاف الحقيقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على "1.500 طن شيكولاتة- 1.400 طن زيت طعام- 640 كليو جرام سكر تموينى- 250 كيلو جرام عسل أسود- 75 كيلو جرام لبن بودرة- "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 46،000 عبوة "سكر تمويني فارغة- كرتونة- غطاء زجاجه"- 20،000 أستيكر- ميزان- ماكينة طباعة".

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.