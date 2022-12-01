طارق نصير: المنصورة الجديدة قاطرة الثورة العمرانية فى العصر الحديث

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد وهو حريص على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، علميا واقتصاديا وتكنولوجيا، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأشاد نصير بافتتاح الرئيس السيسي اليوم مدينة المنصورة الجديدة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018 لتكون ضمن قاطرة الثورة العمرانية من المدن الجديدة والتي تتنوع ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والشروق وغيرهما من المدن العقارية المصرية وتتمتع بالكثير من مميزات الاستثمار العقاري لجذب الكثير من المستثمرين.

وأكد أن القيادة السياسية حريصة على التوسع في المدن الجديدة للخروج من الوادي الضيق وبناء ظهير عمراني وخدمي تجاري وسياحي يستوعب الزيادة السكانية المطردة والاحتياج المتزايد للسكن مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي عن مسيرة البناء كان موجها للشعب المصرى لامجال للرفاهية بل علينا العمل لتحقيق تنمية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين من توفير فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية لهذه المدن بالتوازي مع تنفيذ شبكة طرق ومحطات مياه تغذي تلك المدن الجديدة للمساهمة في احتواء متطلبات النمو السكاني.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى دائما إلى الارتقاء بالفكر والوعي للشعب المصري بما يتناسب مع العصر الحديث وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تدور في أذهان الكثيرين دون معرفة أو وعي حقيقي، موجها الشكر للقيادة السياسية على ما تبذله من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة والتي نبني ثمارها اليوم وصولا للجمهورية الجديدة.