الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر

بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قبل قليل، استقبال ضيوفه على السجادة الحمراء استعدادًا لحفل افتتاح النسخة الثانية من المهرجان.

وخلال الساعات الماضية، انتهت اللجنة المنظمة من كافة الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن المصري والعربي وعدد كبير من الإعلاميين.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، حيث يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تكريم الفنانة يسرا، بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان.

 

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وائل لطفي

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